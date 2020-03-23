Интернет-гигант Amazon быстро отреагировал на изменения на рынке проката и открыл раздел у себя в онлайн-кинотеатре Prime Video Cinema.
В этой категории администрация собрала фильмы, которые вышли в «цифре» раньше времени из-за коронавирусной угрозы. Сейчас в разделе можно посмотреть мультфильм «Вперед», хоррор «Человек-невидимка», триллер «Охота» и комедийную драму «Эмма». «Вперёд» доступен для покупки, а остальные фильмы предлагается арендовать. Цена той и другой услуги — 20$, как и было заявлено прокатчиками.
Ранее NBCUniversal заявила, что её фильмы можно будет арендовать в сети в день кинотеатрального релиза — например, так выпустит сиквел «Троллей».
24 марта в цифре также выйдут «Хищные птицы» и «Джентльмены» — сильно раньше планируемого.
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