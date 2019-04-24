20 мая в 19:00 «Амедиатека» покажет финальную серию «Игры престолов» на действительно большом экране. Организаторы совместно с футбольным клубом «Локомотив» установят на московском стадионе экран размером с четырёхэтажный дом.

Попасть на особый показ можно будет несколькими способами: оставить свою электронную почту для розыгрыша приглашений «Амедиатекой» на сайте организаторов, купить подписку в сервисе по карте Visa и поучаствовать в отдельном розыгрыше, принять участие в спецпроекте «Ситимобила», который разыгрывает 800 пригласительных.

И хотя после реконструкции стадион вмещает 27 тысяч зрителей, все трибуны явно не будут заполнены. Выглядеть это будет примерно вот так:

«Амедиатека» покажет финальный эпизод на московском стадионе «РЖД Арена» 1

Так «Зенит» транслирует свои выездные матчи на экране домашнего стадион

Помимо показа гостей ждёт развлекательная программа.

В официальном сообществе ФК «Локомотив» опубликовали вот такой промо-ролик:

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Кот-редактор
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