20 мая в 19:00 «Амедиатека» покажет финальную серию «Игры престолов» на действительно большом экране. Организаторы совместно с футбольным клубом «Локомотив» установят на московском стадионе экран размером с четырёхэтажный дом.
Попасть на особый показ можно будет несколькими способами: оставить свою электронную почту для розыгрыша приглашений «Амедиатекой» на сайте организаторов, купить подписку в сервисе по карте Visa и поучаствовать в отдельном розыгрыше, принять участие в спецпроекте «Ситимобила», который разыгрывает 800 пригласительных.
И хотя после реконструкции стадион вмещает 27 тысяч зрителей, все трибуны явно не будут заполнены. Выглядеть это будет примерно вот так:
Помимо показа гостей ждёт развлекательная программа.
В официальном сообществе ФК «Локомотив» опубликовали вот такой промо-ролик:
Читайте также
HBO опубликовали клип на Jenny of Oldstones — песню из эпизода 8.02 «Игры престолов»
Затишье перед бурей.
HBO выпустили тизер эпизода 8.03 «Игры престолов»
А вот и начинается та самая масштабная битва, которую все так долго ждали.
Комментарии (Правила дискуссии)