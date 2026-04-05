Астронавты миссии Artemis 2 оценили фильм «Проект Аве Мария»

Пока миссия Artemis 2 летит к Луне, астронавты в свободное время смотрят кино. Недавно им прислали для просмотра новый фильм «Проект Аве Мария» (он же «Проект Конец Света»), и им очень понравилось. Вот что сказал канадский астронавт Джереми Хансен — кстати, соотечественник Райана Гослинга:
Джереми Хансен
Я хочу сказать Райану: похоже, искусство имитирует науку и наоборот. Он отлично поработал в этом фильме. Поразительно видеть, как люди вкладываются в такие роли. Мне кажется, это был очень вдохновляющий пример человека, который просто идёт и делает то, что должен, чтобы спасти человечество. Такому впечатляющему примеру мы все можем следовать. Мы все считаем, что кино получилось бодрящее и вдохновляющее.
Ранее создатели «Проекта Аве Мария» записали видео с добрыми пожеланиями для экипажа: