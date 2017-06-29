Международная группа астрономов во главе с Иманом О’Горманом из Дублинского института специальных исследований (DIAS) получила снимок красного гиганта Бетельгейзе. На данный момент это самая детальная фотография звезды, которая отличается от Солнца, а также первая подобная фотография, сделанная с помощью телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter Array).

Снимок ученые получили 9 ноября 2015 года. Он показывает, что внутренние слои атмосферы красного гиганта нагреты «пятнами». Температура одного из таких «пятен» примерно на 1000 кельвинов выше температуры окружающей поверхности. Точно так же ведет себя Солнце, и астрономы полагают, что это связано с изменчивостью магнитного поля.

Звезда находится в созвездии Ориона. Расстояние от неё до Земли равно 643 ± 146 световых лет. Бетельгейзе больше Солнца примерно в миллиард раз. На ночном небе это девятая по яркости звезда.

За последние 8 лет видимый блеск Бетельгейзе уменьшился на 15%. Это свидетельствует о том, что звезда перешла к последнему этапу своей эволюции. Смерь гиганта и взрыв сверхновой второго типа, который за этим последует, может произойти как завтра, так и через несколько тысяч лет.

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