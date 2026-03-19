Автор «Амфибии» запустил сбор средств на готический хоррор по «Щелкунчику»





По сюжету Клара пытается спасти прикованного к постели отца — бывшего военного — и сражается с призраками солдат, которых он убил на поле боя. Действие разворачивается в сюрреалистичном мире под её домом, известном как «Нижний мир». Помогать героине будет озорной игрушечный Щелкунчик, символизирующий её детство и невинность.







За первые пару дней сборов Брэйли привлек свыше 213 тысяч долларов, хотя минимальный порог был всего 25 тысяч. Благодаря фанатам у автора уже есть средств на создание второго эпизода. А ведь до конца кампании еще 28 дней.





Первая серия должна выйти 25 декабря на YouTube.