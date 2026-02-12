КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Автор «Амфибии» анонсировал готический хоррор по «Щелкунчику»

Андрей Квасков
12 февраля 16:11
121
1 минута на чтение
Сценарист «Вселенной Стивена», автор «Амфибия» и художник раскадровки «Митчеллов против машин» Мэтт Брэйли анонсировал свой новый проект — готическую хоррор-интерпретацию «Щелкунчика» под названием Clara and the Below.

Это будет полностью независимое производство, финансируемое через краудфандинг. Запуск кампании намечен на 13 марта.

По сюжету Клара пытается спасти прикованного к постели отца — бывшего военного — и сражается с призраками солдат, которых он убил на поле боя. Действие разворачивается в сюрреалистичном мире под её домом, известном как «Нижний мир». Помогать героине будет озорной игрушечный Щелкунчик, символизирующий её детство и невинность.
Проект также станет отправной точкой для новой независимой анимационной студии Брэйли под названием Fantasy Project. По словам автора, команда пока небольшая, но он рассчитывает развивать её вместе с поддержкой аудитории. Новость появилась почти сразу после того, как Sony Pictures закрыла другой проект Брэйли — мультфильм о тайских духах. Он занимался им вместе с автором «Вселенной Сивена» Ребеккой Шугар.

