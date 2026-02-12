Автор «Амфибии» анонсировал готический хоррор по «Щелкунчику»

Сценарист «Вселенной Стивена», автор «Амфибия» и художник раскадровки «Митчеллов против машин» Мэтт Брэйли анонсировал свой новый проект — готическую хоррор-интерпретацию «Щелкунчика» под названием Clara and the Below.
Это будет полностью независимое производство, финансируемое через краудфандинг. Запуск кампании намечен
на 13 марта.
По сюжету Клара пытается спасти прикованного к постели отца — бывшего военного — и сражается с призраками солдат, которых он убил на поле боя. Действие разворачивается в сюрреалистичном мире под её домом, известном как «Нижний мир». Помогать героине будет озорной игрушечный Щелкунчик, символизирующий её детство и невинность.