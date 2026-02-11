Мультфильм о тайских духах от создателей «Вселенной Стивена» отменен

При этом, по словам автора, это была не история о поиске лекарства, а рассказ о принятии неизбежного и о том, что иная, чем ожидалось, жизнь тоже может быть полноценной и счастливой.







Проект был для режиссера личным: в детстве у него диагностировали неизлечимое хроническое заболевание, серьезно повлиявшее на его жизнь. Кроме того, Брэйли хотел вывести на большой экран тайскую культуру и мифологию — редкую тему для западной анимации. Несмотря на закрытие, он поблагодарил команду и отметил, что понимает решение студии. Однако новость стала для него тяжелым ударом. Со временем, по его словам, этот опыт помог ему точнее определить творческие ориентиры. Вместе с заявлением Брэйли опубликовал концепт-арты фильма — с яркими образами мира духов, вдохновленного тайским фольклором. Получит ли эта история второй шанс в будущем, пока неизвестно.