Мультфильм о тайских духах от создателей «Вселенной Стивена» отменен

Сценарист «Вселенной Стивена» и художник раскадровки «Митчеллов против машин» Мэтт Брэйли сообщил
, что крупная анимационная студия закрыла его полнометражный проект. По словам автора, фильм сочли «недостаточно коммерческим» и не дали ему зеленый свет.
В заявлении в соцсетях Брэйли не назвал компанию, однако в 2023 году Sony Pictures Animation анонсировала разработку его фильма совместно с Ребеккой Шугар — создательницей «Вселенной Стивена» (а еще она работала над «Временем приключений»!). Официальных комментариев о судьбе проекта студия пока не дала.
Мультфильм задумывался как приключение о подростке, который отправляется в мир тайских духов, чтобы попытаться исцелиться перед сложной операцией, необходимой для спасения жизни. При этом, как подчеркивает Брэйли, история была не о поиске лекарства, а о принятии неизбежного — и о том, что жизнь, отличная от ожидаемой, все равно может быть полноценной.