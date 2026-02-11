КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Мультфильм о тайских духах от создателей «Вселенной Стивена» отменен
Мультфильм о тайских духах от создателей «Вселенной Стивена» отменен

Андрей Квасков
11 февраля 13:11
117
2 минуты на чтение
Сценарист «Вселенной Стивена» и художник раскадровки «Митчеллов против машин» Мэтт Брэйли сообщил, что крупная анимационная студия закрыла его полнометражный проект. По словам автора, фильм сочли «недостаточно коммерческим» и не дали ему зеленый свет.

В заявлении в соцсетях Брэйли не назвал компанию, однако в 2023 году Sony Pictures Animation анонсировала разработку его фильма совместно с Ребеккой Шугар — создательницей «Вселенной Стивена» (а еще она работала над «Временем приключений»!). Официальных комментариев о судьбе проекта студия пока не дала.

Мультфильм задумывался как приключение о подростке, который отправляется в мир тайских духов, чтобы попытаться исцелиться перед сложной операцией, необходимой для спасения жизни. При этом, как подчеркивает Брэйли, история была не о поиске лекарства, а о принятии неизбежного — и о том, что жизнь, отличная от ожидаемой, все равно может быть полноценной.
Проект был для режиссера личным: в детстве у него диагностировали неизлечимое хроническое заболевание, серьезно повлиявшее на его жизнь. Кроме того, Брэйли хотел вывести на большой экран тайскую культуру и мифологию — редкую тему для западной анимации.

Проект был для режиссера личным: в детстве у него диагностировали неизлечимое хроническое заболевание, серьезно повлиявшее на его жизнь. Кроме того, Брэйли хотел вывести на большой экран тайскую культуру и мифологию — редкую тему для западной анимации. Несмотря на закрытие, он поблагодарил команду и отметил, что понимает решение студии. Однако новость стала для него тяжелым ударом. Со временем, по его словам, этот опыт помог ему точнее определить творческие ориентиры. Вместе с заявлением Брэйли опубликовал концепт-арты фильма — с яркими образами мира духов, вдохновленного тайским фольклором. Получит ли эта история второй шанс в будущем, пока неизвестно.

