Глава студии BioWare Кейси Хадсон опубликовал на сайте развёрнутое обращение к поклонникам научно-фантастического шутера Anthem, где впервые признал ошибки разработку и заявил о намерении переработать игру.

Год назад мы были готовы запустить Anthem — игру, которая представляла для нас, студии, большой прыжок на новую территорию. Это был волнующий и ужасающий опыт — выйти в мир с чем-то новый и отличным от предыдущих работ, и мы благодарны всем игрокам, которые сопровождали нас в этом путешествии. Мы остались в восторге, когда увидели, насколько наши игроки могут быть креативны при разработке собственных Джавелинов. Мы были в восторге, когда наблюдали за тем, как они осваивают игровой процесс Anthem, включая полёты и сражения. И я так горд за работу, проделанную командой. И в то же время, нужно сделать ещё больше, чем мы — и вы — хотели получить от игры. Кейси Хадсон, глава BioWare

Он пояснил, что весь последний год разработчики усердно работали над улучшением игры, включая производительность, особенности и контент. Однако обратная связь дала понять, что Anthem нужно переделать фундаментально, и не в формате простого патча или дополнения.

В течение дальнейших месяцев мы сосредоточимся на долгосрочном редизайне игрового опыта, особенно постараемся уделить внимание переработке основной геймплейной петли. Добавим чёткие цели, мотивирующие испытания и прогрессию с ощутимыми наградами. При этом мы хотим сохранить удовольствие от полётов и сражений в обширном научно-фэнтезийном сеттинге. И чтобы сделать должным образом то, с чем у нас возникли проблемы в первый раз, мы дадим команде время на тестирование и итерации, сосредоточившись на геймплее. Кейси Хадсон, глава BioWare

Текущую версию игры будут поддерживать только мелкими обновлениями и повторение сезонных ивентов.

Мультиплеерный шутер Anthem вышел 22 февраля 2019 года — на PC, PS4 и Xbox One. Её «утопили» как критики (средний балл 59), так и игроки (средняя оценка 4). В ноябре того же года журналист Джейсон Шрайер из Kotaku с ссылкой на источники в студии сообщал, что разработчики готовят масштабный перезапуск.