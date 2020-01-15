Новый год — новые книжные анонсы в рубрике «Что почитать». Начинаем январь с переиздания романов Брендона Сандерсона, книги по вселенной «Лабиринта Фавна» и романа нового польского автора — писатели из этой страны хорошо себя зарекомендовали на нашем рынке.

Пётр Гурский

Regula Zakonu

Издательство «Астрель-СПб» характеризует роман польского писателя как «мрачное тёмное фэнтези, вызывающее ассоциации одновременно с Чайной Мьевилем и Кормаком Маккарти.

Охотник за головами Кестель Нетса получает заказ на поимку женщины, сбежавшей из тайного ордена Ама. Он должен отвести ее в Арголан, странствующий цирк, где добыче Кестеля придется драться на Арене, ведь заказчик предупреждал его, что пусть на вид цель совершенно беззащитна, но на деле крайне опасна. Только Кестель ещё не знает, что с новым заданием и заказчиком все будет очень непредсказуемо, что все это дело как-то связано с подземным народом, который планирует отомстить всем тем, кто много лет назад загнал их в катакомбы, и что по следам охотника теперь идет странное существо — паяц, мертвое создание с маской из человеческой кожи на лице и сердцем, которое оно может вынимать из груди. Оно считает себя коллекционером человеческих тел, и такого экземпляра как Кестель в его собрании нет. Но история полна тайн, непредсказуемых поворотов сюжета, а этот мир преподнесет немало зловещих сюрпризов как своим героям, так и читателям.

О дате выхода пока ни слова, так что остаётся ждать подробностей.

Брендон Сандерсон

Омнибус «Двурождённых»

«Азбука» готовит переиздание всех трёх вышедших романов из цикла «Двурождённые» в формате омнибуса: «Сплав закона», «Тени истины» и «Браслеты Скорби». В планах писателя завершить четвёртую книгу в ближайшие пару лет.

Когда-то мир был погружен во тьму и завален пеплом, но наступила новая эпоха — эпоха пара и электричества, поездов и небоскребов. Двадцать лет назад Ваксиллиум Ладриан, наследник благородного Дома, покинул великий город Элендель, чтобы охранять закон и порядок в далеком Дикоземье. Понеся тяжелую утрату, он решает вернуться и начать жизнь заново. Но его ожидает цепь событий, которая заставит вспомнить о ремесле законника и достать из сундука револьверы. В городе орудует банда неимоверно хитрых и умных преступников, и никто не может с ними справиться? Кто-то сеет смуту, пытаясь ввергнуть Элендель в хаос? Зловещее тайное общество строит планы, способные непоправимым образом изменить судьбу всего человечества? Ваксиллиум Ладриан и его друзья бесстрашно возьмутся за разгадку очередной тайны, пусть даже придется иметь дело с могущественными врагами, собственным прошлым, мифическими существами и легендарными артефактами.

Объём книги — 1056 страниц. Уже отправлена в печать, выходит в феврале.

Читайте также Брендон Сандерсон «Сплав закона» Возвращение Сандерсона в мир «Рождённого туманом» определённо удалось. И мир этот изменился. Брендон Сандерсон «Тени истины» Роман радует изобретательным детективным сюжетом и тем, как здесь раскрыты персонажи, — а ещё тесной связью с первой трилогией цикла

Гильермо Дель Торо, Корнелия Функе

«Лабиринт Фавна»

«Азбука» представляет роман Функе по мотивам фильма Дель Торо. Это не новеллизация, а сборник рассказов во вселенной, представленной в картине. Здесь фигурируют знакомые герои, но все истории, происходящие с ними, — новые.

Впервые на русском — уникальный продукт коллективного творчества: книга, написанная современным классиком Корнелией Функе по мотивам знаменитого фильма «оскаровского» лауреата Гильермо Дель Торо «Лабиринт Фавна» и проиллюстрированная мастером сказочной иллюстрации Алленом Уильямсом. В этой фантазии поистине эпического размаха читатель встретит мифических трикстеров и кровожадных чудовищ, жестоких солдат и отважных мятежников, и потерянную принцессу, не теряющую надежды отыскать дорогу домой…

Вот такие иллюстрации войдут в книгу:

Объём 320 страниц. Выходит в январе.