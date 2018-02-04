Брендон Сандерсон «Тени истины»

Brandon Sanderson
Shadows of Self
Роман
Жанр: приключенческое фэнтези
Выход оригинала: 2015
Художник: Крис Макграт
Переводчик: Н. Осояну
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2017
Серия: «Звёзды новой фэнтези. Брендон Сандерсон»
416 стр., 3000 экз.
«Двурождённые», часть 2
Похоже на:
мультсериал «Легенда о Корре» (2012–2014)
Павел Корнев «Сиятельный» (2015)
«Тени истины» — второй том цикла, действие которого разворачивается спустя триста лет после событий «Рождённого туманом». Первая книга, «Сплав закона», показала, как сильно изменился мир за это время. Но в романе почти не ощущалась связи с прошлой эпохой, а центральный конфликт оказался лишь прологом к будущим событиям. Удалось ли продолжению исправить эти изъяны? Определённо!
Во втором романе Сандерсон уделил больше внимания описанию мира. Становится ясно, что Элендель — вовсе не утопия, основанная богом. При этом Сандерсон связывает нынешний конфликт с событиями далёкого прошлого. Ждите неожиданных камео!
Герои на протяжении почти всего романа действуют по отдельности — и этот приём отлично помогает их раскрыть. Вакс и Мараси сильно выросли по сравнению с первым томом, мы больше узнаём об их страхах и стремлениях. Но особенно ярким получился Уэйн. Плут ловко импровизирует и находит общий язык почти с любым собеседником, а порой акцентирует внимание на вещах, которые можно украсть.
Детективная линия тоже стала намного интереснее. Связано это, конечно, с главным антагонистом. Речь идёт не только о необычных способностях злоумышленника — куда же без алломантии! — но и об идеологической подоплёке его действий. Финал получился трагичным и в чём-то неоднозначным — особенно по сравнению с концовкой первой книги.
Однако «Двурождённым» всё ещё не хватает масштабности, которая была присуща первому циклу. Спору нет, возможный бунт — внушительная угроза, но неужели во всём остальном мире не происходит ничего интересного? Кроме того, роману недостаёт глубины. Если в «Рождённом туманом» были размышления о природе власти и религии, то здесь нет почти ничего подобного.
Итог: Роман радует изобретательным детективным сюжетом и тем, как здесь раскрыты персонажи, — а ещё тесной связью с первой трилогией цикла.
Где купить?
- раскрытие главных героев
- больше отсылок к первому циклу
- увлекательный детективный сюжет
- не хватает масштабности
- нет серьёзных авторских размышлений
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