Брендон Сандерсон «Тени истины»

Процветающий город Элендель взбудоражен новостями о жестоком массовом убийстве, за которым, вне всяких сомнений, стоит кто-то из металлорождённых. Кровавая бойня провоцирует социальное напряжение, недовольство горожан готово перерасти в бунт. В паутину зловещих интриг втянуты лорд Ваксиллиум Ладриан и его друзья Уэйн и Мараси. Даже сам Гармония — божество нового мира — опасается за свою участь…

Brandon Sanderson

Shadows of Self

Роман

Жанр: приключенческое фэнтези

Выход оригинала: 2015

Художник: Крис Макграт

Переводчик: Н. Осояну

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2017

Серия: «Звёзды новой фэнтези. Брендон Сандерсон»

416 стр., 3000 экз.

«Двурождённые», часть 2

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«Тени истины» — второй том цикла, действие которого разворачивается спустя триста лет после событий «Рождённого туманом». Первая книга, «Сплав закона», показала, как сильно изменился мир за это время. Но в романе почти не ощущалась связи с прошлой эпохой, а центральный конфликт оказался лишь прологом к будущим событиям. Удалось ли продолжению исправить эти изъяны? Определённо!

Во втором романе Сандерсон уделил больше внимания описанию мира. Становится ясно, что Элендель — вовсе не утопия, основанная богом. При этом Сандерсон связывает нынешний конфликт с событиями далёкого прошлого. Ждите неожиданных камео!

Герои на протяжении почти всего романа действуют по отдельности — и этот приём отлично помогает их раскрыть. Вакс и Мараси сильно выросли по сравнению с первым томом, мы больше узнаём об их страхах и стремлениях. Но особенно ярким получился Уэйн. Плут ловко импровизирует и находит общий язык почти с любым собеседником, а порой акцентирует внимание на вещах, которые можно украсть.

Детективная линия тоже стала намного интереснее. Связано это, конечно, с главным антагонистом. Речь идёт не только о необычных способностях злоумышленника — куда же без алломантии! — но и об идеологической подоплёке его действий. Финал получился трагичным и в чём-то неоднозначным — особенно по сравнению с концовкой первой книги.

Однако «Двурождённым» всё ещё не хватает масштабности, которая была присуща первому циклу. Спору нет, возможный бунт — внушительная угроза, но неужели во всём остальном мире не происходит ничего интересного? Кроме того, роману недостаёт глубины. Если в «Рождённом туманом» были размышления о природе власти и религии, то здесь нет почти ничего подобного.

Итог: Роман радует изобретательным детективным сюжетом и тем, как здесь раскрыты персонажи, — а ещё тесной связью с первой трилогией цикла.

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