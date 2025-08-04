Critical Role ждёт новая кампания с другим мастером

Кампания стартует на Youtube и Twitch с 2 октября. В ней будет новый мир, новые игроки — и новый мастер. Впервые в истории шоу мастером, ведущим игру, не будет сам Мэтт. Кампанию проведёт Бреннан Ли Маллиган, ведущий серии Dimension 20 и подкаста Worlds Beyond Number. Сам Мерсер продолжит участвовать в шоу, но как простой игрок. Место действия тоже сменится: Мерсер заявил, что миру Эксандрии «надо дать передохнуть»

