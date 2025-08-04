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Critical Role ждёт новая кампания с другим мастером

Кот-император
4 августа 10:30
40
1 минута на чтение
Critical Role, веб-шоу, посвящённое Dungeons & Dragons, получит четвёртую кампанию. Об этом объявил его основатель и ведущий Мэтт Мерсер на специальной презентации.
Презентация

Мэтт Мерсер и Бреннан Ли Маллиган

Кампания стартует на Youtube и Twitch с 2 октября. В ней будет новый мир, новые игроки — и новый мастер. Впервые в истории шоу мастером, ведущим игру, не будет сам Мэтт. Кампанию проведёт Бреннан Ли Маллиган, ведущий серии Dimension 20 и подкаста Worlds Beyond Number. Сам Мерсер продолжит участвовать в шоу, но как простой игрок. Место действия тоже сменится: Мерсер заявил, что миру Эксандрии «надо дать передохнуть»
Critical Role — интернет-шоу, стрим, в котором актёры озвучания вместе играют в настольную ролевую игру. Они отыгрывают своих персонажей, а сюжет развивается в реальном времени. По мотивам одной из кампаний Critical Role снят мультсериал «Легенда о Vox Machina» о похождениях команды искателей приключений.

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Лев Левин

06.02.2022

36197

Что нужно знать перед просмотром нового мультсериала The Legend of Vox Machina

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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