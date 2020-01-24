Издание Empire опубликовало отрывок небольшого интервью с режиссёром Дени Вильнёвым в рамках своего спецпроекта про 100 лучших фильмов века (картина заняла 45 место).

Постановщик рассказал, что был бы рад вернуться во вселенную «Бегущего по лезвию» ещё раз. Но при условии, что новая картина не будет особо связана с двумя другими.

Мир «Бегущего по лезвию» — вдохновляющее место. Проблема в слове «сиквел». Я думаю, кинематографу нужны оригинальные истории. Но если вы спросите меня, хотел бы вновь посетить эту вселенную, то я отвечу «да». Это должен быть самостоятельный проект, что-то оторванное от других фильмов. Детективная нуарная история, которая разворачивается в будущем. Иногда я просыпаюсь среди ночи, размышляя об этом. Дени Вильнёв, режиссёр

«Бегущий по лезвию 2049» вышел в 2017 году — с Харрисоном Фордом, Райаном Гослингом, Аной де Армас и Сильвией Хукс в главных ролях. Картина провалилась в прокате — при бюджете в 150 миллионов долларов она собрала только около 260 миллионов, даже не отбившись. Фильм заработал два «Оскара»: за лучшую операторскую работу и за лучшие визуальные эффекты. В дальнейшем по вселенной вышел комикс «Бегущий по лезвию 2019» про охотницу на репликантов Эш.

Сейчас режиссёр занят работой над научно-фантастическим эпосом «Дюной» — экранизацией одноимённого романа Фрэнка Герберта. Постановщик адаптирует только половину первой книги.