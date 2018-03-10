На днях во Дворце искусств в Монреале выступал режиссёр Дени Вильнёв («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») в рамках кинофестиваля Rendez-Vous du Cinéma Québécois. Слушатели спросили постановщика, как продвигаются дела с экранизацией «Дюны», но ответ Вильнёва был довольно скуп.
На съёмки картины нужно приблизительно два года. Мы планируем снять два фильма, может, и больше.
К сожалению, это все подробности о грядущей фантастической картине. Возможно, постановщик и студия Legendary, купившая права на экранизацию, планируют запустить кинофраншизу с 3-4 фильмами.
С другой стороны, в прошлом году монтажёр Джо Уокер рассказывал, что «Бегущий по лезвию 2049» должен был идти 4 часа! Дени Вильнёв даже хотел разделить фильм на две части, но в итоге передумал. Не исключено, что режиссёр хочет подойти к «Дюне» с не меньшим размахом.
Напомним, студия Legendary предложила Вильнёву снять«Дюну» ещё в декабре 2016 года. Сценаристом проекта выступает Эрик Рот («Карточный домик», «Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона»).
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