«Дети крови и костей»: первый трейлер фэнтези про сказочную Африку

Студия Paramount опубликовала первый трейлер фэнтези-фильма «Дети крови и костей», основанного на одноимённой книге Томи Адейеми. Премьера назначена на 15 января 2027.
Сюжет разворачивается в вымышленной африканской стране Ориша. Главная героиня Зели Адебола — свергнутая принцесса, которая пытается вернуть свой трон. В ролях Амандла Стенберг, Идрис Эльба, Чиветель Эджиофор, Синтия Эриво, Виола Дэвис и Лашана Линч. Премьера ожидается 15 января 2027 года.
Мир Фантастики
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