Дэвид Теннант хотел бы снова сыграть Доктора Кто. Но только в новом юбилейном эпизоде

Дэвид Теннант хотел бы снова сыграть Доктора Кто. Но только в новом юбилейном эпизоде

На фестивале Wizard World в Кливленде (штат Огайо, США) актёр Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Джессика Джонс») встретился со своими поклонниками на конференции. Фанаты спросили Тэннанта, каковы шансы, что актёр вновь вернётся в сериал «Доктор Кто» в каком-либо спецэпизоде. И вот что он ответил (читайте с британским акцентом):

Эти эпизоды у них получаются всегда очень захватывающими, но я думаю, что они соблюдают осторожность и не снимают их слишком часто. Такие серии должны быть в новинку. Эпизод на 50-летие сериала был великолепной частью сериала. А на 60-летие? Если всё пойдёт по плану? Может быть.

«День Доктора» — специальный эпизод, посвящённый 50-летию сериала — объединил сюжетные линии Десятого Доктора (Теннант), Одиннадцатого Доктора (Мэтт Смит) и специально введённого Военного Доктора (Джон Хёрт). 77-минутная серия вышла осенью 2013 года, она стала предпоследней для Смита. Вскоре нам показали регенерацию Доктора из Одиннадцатого в Двенадцатого (Питер Капальди).

Сейчас Дэвида Теннанта можно увидеть и услышать в супереройском сериале от Marvel/Netflix «Джессика Джонс» (8 марта выходит второй сезон) и в новых мультсериалах «Утиные истории» и Final Space. Кроме того, он исполнит одну из главных ролей в сериале Amazon/BBC «Благие знамения» по одноимённой книге Терри Пратчетта и Нила Геймана. Тэннанту досталась партия демона Кроули.