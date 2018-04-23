Совсем скоро начнутся съёмки девятого эпизода «Звёздных войн» — заключительного фильма новой трилогии, который должен поставить точку в истории семьи Скайуокеров. Мы ничего не знаем о грядущей картине, и, скорее всего, все подробности сюжета будут оберегаться так же тщательно, как это было с «Последними джедаями».

Но издание The Hashtag Show узнало любопытную деталь о кастинге. Режиссёр IX эпизода Джей Джей Абрамс вместе с директором по кастингу Ниной Голд (работала над «Пробуждением Силы» и «Последними джедаями») объявили, что они ищут актрису лет 40-50 на главную женскую роль — некоей Мары.

Для знатоков Расширенной вселенной это имя многое значит. Мара Джейд — один из ключевых персонажей книг, комиксов и видеоигр появилась в Расширенной вселенной. Её придумал автор Тимоти Зан, впервые описав в романе «Наследник Империи» в 1991 году — первой книги из «Трилогии Трауна». По последнему приказу Палпатина Мара должна была убить Люка Скайуокера, но обстоятельства сложились так, что Люку и Маре пришлось действовать вместе. Девушка прониклась уважением к джедаю и позже они полюбили друг друга.

Но не стоит радоваться раньше времени. Скорее всего, имя «Мара» — это кодовое обозначение какого-то нового персонажа. Наверняка эта героиня сыграет важную роль в IX эпизоде, но вряд ли она хоть как-то связана с Марой Джейд.

В 2014 году после покупки «Звёздных войн» Disney объявили вне канона все произведения, кроме фильмов и мультсериала «Войны клонов». Так Мара Джейд и упоминания о ней исчезли из далёкой-далёкой галактики. Однако за несколько лет Disney то и дело обращались к персонажам и событиям Расширенной вселенной. Например, в «Повстанцах» фигурировал Траун — главный антагонист «Трилогии Трауна» Тимоти Зана. Сама Мара погибла во времена Второй гражданской войны от рук Джейсена Соло — сына Хана и Леи, — в котором распознала ситха и увидела угрозу своей семье, новому Ордену джедаев и всей Галактике. Ничего не напоминает?