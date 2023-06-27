Джеймс Ганн: авторы кинокомиксов обленились

Джеймс Ганн в одном из интервью отметил, что авторы супергеройского кино обленились при создании таких фильмов.

Они дошли до того, что: «О, это супергерой, давайте снимем про него фильм». А затем: «О, давайте сделаем продолжение, потому что первая часть хорошо себя показала». И никто не думает: «Почему эта история особенная? Что отличает ее от других? Что лежит в ее основе? Почему этот персонаж важен? Почему ради этой истории люди идут в кино?»

Режиссер считает, что в кинокомиксах сейчас происходит много ерунды. По его словам, персонажи перестали быть чем-то примечательным.

Также постановщик заверил, что он будет крайне осторожен с фильмами в новой киновселенной DC.

Мы позаботимся о том, чтобы все было настолько хорошо, насколько это вообще возможно.

Напомним, в первую главу киновселенной DC под названием «Боги и монстры» войдут фильмы про Супермена, Чудо-женщину, Зеленых фонарей и не только.