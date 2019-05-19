Элизабет Олсен о пробах на роль Дейенерис: это было ужасно Кот-редактор 19.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение «Игра престолов» практически подошла к концу, и за восемь лет, что мы смотрим это шоу, мы уже настолько привыкли к актёрам на главных ролях, что вряд ли представляем себе на их месте кого-то другого. Однако актриса Элизабет Олсен (Алая Ведьма из «Мстителей») в интервью изданию Vulture рассказала, что в самом начале пробовалась на роль Дейенерис, и, по словам актрисы, это было «неловкое прослушивание». В начале карьеры я часто ходила на прослушивания, потому что мне нравятся прослушивания. И я прослушивалась на роль кхалиси. Я забыла об этом. Это были самые неловкие пробы за всё время. Актриса рассказала, что ей нужно было зачитать речь, которую произносит кхалиси в конце первого сезона. Как раз после того, как она обгорает. Она произносит речь перед тысячами людей о том, что она теперь их королева. Они [организаторы проб] не знали, нужен ли им британский акцент или нет. Так что ты делала оба. Это было ужасно. Каждый раз кто-то характеризует эту ситуацию как «плохую историю прослушивания». Это то, что я запомнила. Элизабет Олсен, актриса Финальный эпизод «Игры престолов» выйдет в ночь с 19 по 20 мая в 04:00 по Москве. Читайте также «Мстители: Финал»: все спойлеры, которые вы хотели знать, и их обсуждение 29.04.2019 Кто умер? Кто оказался главным злодеем? Какая фанатская теория оказалась верной? Какие намёки на продолжение? «Игра престолов» 8.05. «Колокола»: Дейенерис, беспощадная ты стерва! 14.05.2019 Надежды на достойный финал многих сюжетных линий уже точно нет. Сценаристы пускают персонажей в расход, а Дейенерис безумствует. Впрочем, снято всё это действительно круто. «Колокола» стали самым просматриваемым эпизодом «Игры престолов» — и одним из самых низкооценнёных 15.05.2019 Пользователи даже начали активно «минусовать» тизер финального эпизода. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: