«Игра престолов» практически подошла к концу, и за восемь лет, что мы смотрим это шоу, мы уже настолько привыкли к актёрам на главных ролях, что вряд ли представляем себе на их месте кого-то другого. Однако актриса Элизабет Олсен (Алая Ведьма из «Мстителей») в интервью изданию Vulture рассказала, что в самом начале пробовалась на роль Дейенерис, и, по словам актрисы, это было «неловкое прослушивание».

В начале карьеры я часто ходила на прослушивания, потому что мне нравятся прослушивания. И я прослушивалась на роль кхалиси. Я забыла об этом. Это были самые неловкие пробы за всё время.

Актриса рассказала, что ей нужно было зачитать речь, которую произносит кхалиси в конце первого сезона.

Как раз после того, как она обгорает. Она произносит речь перед тысячами людей о том, что она теперь их королева. Они [организаторы проб] не знали, нужен ли им британский акцент или нет. Так что ты делала оба. Это было ужасно. Каждый раз кто-то характеризует эту ситуацию как «плохую историю прослушивания». Это то, что я запомнила. Элизабет Олсен, актриса

Финальный эпизод «Игры престолов» выйдет в ночь с 19 по 20 мая в 04:00 по Москве.