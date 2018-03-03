Мультфильм «Эмоджи фильм» стал «триумфатором», если можно так выразиться, антипремии «Золотая малина». Её по традиции вручают самым провальным фильмам года за день до раздачи «Оскаров». Мультик про ожившие смайлики получил не только главную «награду» как худший фильм 2017 года, но и ещё три «премии» — за худшую режиссуру, сценарий и экранный дуэт.

Второе место по наградам — у cиквела эротической саги «На 50 оттенков темнее». Фильм «наградили» как худший сиквел, ремейк или плагиат, а также за игру Ким Бейсингер.

Не осталась незамеченной и громкая неудача «Мумии». Отдуваться за неё пришлось Тому Крузу, который получил антипремию как худший актёр. Это не совсем справедливо — играет-то Круз неплохо и, судя по слухам со съёмок, всячески пытался спасти неудачный фильм. Но так или иначе, он стал лицом «Мумии», и, можно сказать, получил за всю съёмочную группу разом. А «худшей актрисой» в порядке курьёза стал… Тайлер Перри, сыгравший женскую роль в комедии «Хэллоуин Медеи 2».

В этом году номинации «Малины» вызвали много возмущения. Премия неожиданно обошла стороной такие провальные фильмы как «Тёмная башня», «Меч короля Артура» и «Геошторм», зато номинировала сразу в трёх категориях артхаусную притчу «мама!». Но в итоге премия исправилась и наградила победителей, которых действительно не пнул только ленивый. А главным везунчиком этого года можно назвать Майкла Бэя: его пятые «Трансформеры» номинировались аж на девять «малин», но не выиграли ни одной.

Видеоверсия вручения премии