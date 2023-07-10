Игры в России будут маркировать по содержанию

Минэкономразвития подготовил законопроект, согласно которому игры в России будут маркировать в соответствии с их содержанием.
Разработкой критериев отнесения игр для ПК и консолей к тем или иным категориям займутся Минцифры вместе с Минздравом.
При этом маркировать игры должны будут сами разработчики или дистрибьюторы, чтобы «исключить избыточное регулирование и негативное влияние на креативную отрасль».
«Сюжетная» маркировка, раскрывающая содержание игры, в дополнение к действующей возрастной маркировке позволит защитить как пользователей от неподходящего контента, так и разработчиков от необоснованных претензий.
В ведомстве отметили, что такая маркировка будет самым мягким вариантов регулирования, если сравнивать с практиками в других странах.
Маркировать игры в России будут с помощью плашки или текстового предупреждения.
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