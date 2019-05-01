Мы уже рассказывали, что организаторы фестиваля поп-культуры Comic Con Saint Petersburg 2019 объявили о приглашении трёх особых гостей: Ивана Реона (Рамси из «Игры престолов», Саймон из «Отбросов»), пары актёров Брайана Декарта и Амелии Роуз Блэр (Detroit: Become Human) и итальянского художника Маттео Скалеры (комиксы Marvel, «Чёрная наука»).

Пришло время назвать ещё одну знаменитость — ею стал сербский актёр Стефан Капичич, наиболее известный по обеим частям «Дэдпула», где он при помощи мокап-технологий воплотил Колосса. Кроме того, Капичич появился в сериале «Лучше звоните Солу» и анимационном проекте «Любовь, смерть и роботы» (в новелле о русских партизанах).

Актёра все три дня можно будет найти на стенде издательства BUBBLE, там он будет раздавать автографы и фотографироваться со всеми желающими. Кроме того, Капичич выступит на сцене, где поделится впечатлениями со съёмок в фильмах по комиксам Marvel и расскажет, каково это — играть русских в Голливуде.

Первый питерский Comic Con в этом году пройдёт с 17 по 19 мая в «ЛенЭкспо», павильон №7. Билеты уже в продаже на сайте фестиваля.