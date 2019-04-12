Израильский аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну

В ночь с 11 по 12 апреля при посадке на Луну разбился израильский космический аппарат «Берешит». Он должен был стать первым израильским аппаратом, который удастся посадить на спутник. Однако во время посадки основной двигатель, при помощи которого инженеры рассчитывали устроить «мягкую посадку», внепланово отключился. «Берешит» достиг поверхности Луны — но уже в повреждённом виде.

«Берешит» был первым предназначенным для посадки на Луну аппаратом в истории, построенным на частные инвестиции. Его построила израильская компания SpaceIL. Специалисты планировали собрать пробы лунного грунта. На орбиту аппарат вывела SpaceX.

У нас не получилось это сделать, но мы пытались. Я думаю, что достижение, к которому мы в итоге пришли, действительно потрясающе. Мне кажется, мы можем гордиться. Моррис Кан, координатор и спонсор проекта Мы оказались на Луне, но вовсе не так, как хотели. анонимный сотрудник

«Берешит» («Бытие» с израильского) — аппарат весом 585 килограммов. На его производство ушло 100 миллионов долларов, из которых 40 вложил меценат Кан. Над проектом работали SpaceIL и государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI).

Ранее посадить космические аппараты на поверхность Луны удавалось СССР, США и Китаю.