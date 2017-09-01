Актриса и модель Кара Делевинь получила свою первую сериальную роль. Вместе с Орландо Блумом они снимутся в грядущем фэнтезийном сериале для Amazon под названием «Карнавальная шумиха» (Carnival Row). Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Карнавальная шумиха» — это детектив, действие которого разворачивается в вымышленном городе Бюрг. Бюрг напоминает неовикторианский Лондон, только кроме людей в нём обитают и представители сказочных народов вроде фей и вампиров. Они сбегают в город из своей родной волшебной страны, которая пришла в упадок из-за начавшейся войны. Делевинь досталась партия иммигрантки по имени Виньетт Стоунмосс, которая была вынуждена переселиться в Бюрг. В городе ей предстоит столкнутся с людскими предрассудками и загадочными тайнами прошлого.

Мы уже писали, что Орландо Блум сыграет полицейского инспектора. Теперь мы узнали немного подробностей о его роли. Персонажа Блума зовут Райкрофт и он преследует вампира, которого подозревают в убийстве любовницы-феи. Актёр не только исполнит главную партию в сериале, но и возьмёт на себя функции исполнительного продюсера.

Всего в «Карнавальной шумихе» планируется 8 серий, которые должны выйти в 2019-м году. Ранее за проект отвечал режиссёр Гильермо Дель Торо, но, к сожалению, весной он покинул «Шумиху» из-за занятости в других проектах. В своё время интерес к шоу проявлял режиссёр Тарсем Сингх, но он также отказался от постановки.

Сериал основан на сценарии Трэвиса Бичема Killing on Carnival Row, который в 2005 году попал в Чёрный список Голливуда.