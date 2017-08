Отличные новости для поклонников Орланда Блума. Знаменитый актёр впервые попробует себя в телевизионном проекте — Блум сыграет главную роль в шоу «Карнавальная шумиха» (Carnival Raw). Об этом сообщает Deadline.

«Шумиха» описывается как нуарное фэнтези с элементами драмы. Его действие разворачивается в вымышленном неовикторианском городе Бурге. Туда сбегают различные мифические существа — их родная страна пришла в упадок из-за начавшейся войны. Иммигрантов становится всё больше, и это приводит к напряжённости между ними и жителями города. Блум сыграет полицейского инспектора, которому предстоит расследовать убийства беженок из народа фей (fairy).

Всего в «Карнавальной шумихе» планируется 8 серий — Amazon одобрила проект после снятого пилота. К слову, за пилотный эпизод, как и за весь проект, ранее отвечал режиссёр Гильермо Дель Торо. Но, к сожалению, весной он покинул «Шумиху» из-за занятости в других проектах. Похоже, заменой ему может стать Орландо Блум — актёр не только сыграет главную роль, но и возьмёт на себя функции исполнительного продюсера.

Сериал основан на сценарии Трэвиса Бичема Killing on Carnival Row. По краткому описанию складывается впечатление, что нас ждёт почти что адаптация серии комиксов Fables и игры The Wolf Among Us.

