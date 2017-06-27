Канал Syfy заказал пилотный эпизод телесериала «Дрожь земли» по мотивам серии одноимённых фильмов, сообщает The Hollywood Reporter.

К своей роли вернётся актёр Кевин Бэйкон, сыгравший в оригинальном фильме разнорабочего Валентайна МакКи. В новом сериале действия развернутся спустя 25 лет после событий фильма, зрителям покажут постаревшего и спившегося Валентайна, который страдает синдромом героя.

Исполнительным продюсером проекта назначен лауреат Оскара Джейсон Блум («Одержимость», «Прочь», «Сплит»). Сюжет для сериала пишет сценарист Эндрю Миллер («Тайный круг»).

[Валентайн МакКи] — единственный персонаж, мною сыгранный, к которому я хотел бы вернуться. Я размышлял, к чему же этот парень придёт спустя 25 лет. Эндрю Миллер придумал фантастический взгляд на перезапуск. Мы надеемся создать сериал, который напугает и развеселит как фанатов фильма, так и новую аудиторию. Надерём грабоидам задницы! Актёр Кевин Бэйкон

Это уже не первая попытка снять сериал по мотивам фильма. В 2003 году канал Sci-Fi отснял и показал шоу из 13 эпизодов, после чего сериал закрыли.

«Дрожь земли» рассказывала историю разнорабочих, которые в глуши сталкиваются с подземными червями грабоидами. Черви способны перемещаться под землёй и утаскивать людей с поверхности. Несмотря на элементы триллера, фильм больше воспринимался как жуткая комедия.

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