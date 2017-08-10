Издательство Boom! Studios анонсировало новый кроссовер — «Конг на Планете обезьян». Новый комикс объединит две франшизы и продолжит оригинальный фильм «Планета обезьян» (1968). По его сюжету доктор Зайус и другие умные обезьяны находят остров Черепа и узнают о существовании Кинг Конга.

В интервью журналу Empire сценарист комикса Райан Ферриер рассказал, что к созданию истории его подтолкнули редакторы.

У обеих франшиз такая глубокая мифология, особенно если учесть, что в последние годы вышло много удивительных комиксов по Конгу и «Планете обезьян». Эта серии помогла нам найти последовательный и осмысленный путь сближения двух миров  и переплетения их наследия. Когда цивилизация разумных обезьян откроет мир Кинг Конга, последствия будут огромными, и этому в первую очередь посвящена серия.

Райан Ферриер

Нарисует комикс художник Карлос Магно. Серия будет состоять из 6 выпусков, первый ожидается в ноябре.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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