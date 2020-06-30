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    Новости | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: Evangelion: It Can (not) Be True

    30 июня 2020
    Кот-император
    30.06.2020
    3092
    1 минут на чтение
    Короткометражка: Evangelion: It Can (not) Be True.

    Китайский художник Somei Sun и его команда опубликовали полную версию короткометражного ролика Evangelion: It Can (not) Be True. В конце мая его краткую версию использовали для рекламы мобильного телефона OPPO Ace2, теперь можно увидеть расширенную версию (правда, она не шибко больше).

    Я сходил по Evangelion с ума всё детство, был одержим этим аниме. В этом году в кинотеатрах выйдет его завершающая глава. И мне хочется по-своему увековечить этот значимый для моего детства анимационный фильм.

    У каждого фильма «Евангелион» есть своё название. Я выбрал именно это. Значение отражает суть. Потому что основная цель этой короткометражки — сделать мир «Евы» реальным. С другой стороны, вы можете увидеть кадры из реального мира, добавленные в сцены снов. В аниме есть фраза, которая мне очень нравится: «Сон — продолжение реальности, реальность — конец сна».

    Somei Sun опубликовал ролик 27 июня — в этот день должен был выйти четвёртый «ребилд», но его отложили из-за коронавирусной пандемии. Первоначально фильм хотели выпустить в 2015, но производство остановилось после того, как Хидэаки Анно пошёл работать над лентой «Годзилла: Возрождение». К работе над «Евой» он вернулся в конце 2016-го.

    Новой даты выхода пока нет.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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