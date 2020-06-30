Короткометражка: Evangelion: It Can (not) Be True.

Китайский художник Somei Sun и его команда опубликовали полную версию короткометражного ролика Evangelion: It Can (not) Be True. В конце мая его краткую версию использовали для рекламы мобильного телефона OPPO Ace2, теперь можно увидеть расширенную версию (правда, она не шибко больше).

Я сходил по Evangelion с ума всё детство, был одержим этим аниме. В этом году в кинотеатрах выйдет его завершающая глава. И мне хочется по-своему увековечить этот значимый для моего детства анимационный фильм. У каждого фильма «Евангелион» есть своё название. Я выбрал именно это. Значение отражает суть. Потому что основная цель этой короткометражки — сделать мир «Евы» реальным. С другой стороны, вы можете увидеть кадры из реального мира, добавленные в сцены снов. В аниме есть фраза, которая мне очень нравится: «Сон — продолжение реальности, реальность — конец сна».

Somei Sun опубликовал ролик 27 июня — в этот день должен был выйти четвёртый «ребилд», но его отложили из-за коронавирусной пандемии. Первоначально фильм хотели выпустить в 2015, но производство остановилось после того, как Хидэаки Анно пошёл работать над лентой «Годзилла: Возрождение». К работе над «Евой» он вернулся в конце 2016-го.

Новой даты выхода пока нет.