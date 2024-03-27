Лили-Роуз Депп и Уиллем Дефо в трейлере ремейка «Носферату» Роберта Эггерса

«Ведьме»





Картина станет переосмыслением культового немого вампирского хоррора 1922 года. Как гласит синопсис, это будет готическая история про девушку из Германии 19 века и древнего трансильванского вампира, который преследует ее, неся за собой невыразимый ужас.







У фильма звездный актерский состав: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон и не только.







Премьера «Носферату» состоится 25 декабря 2024 года.



Компания Focus Features представила полноценный трейлер ремейка «Носферату». Режиссером и одним из сценаристов выступает Роберт Эггерс, известный по «Маяку», «Варягу» и