На встрече Ассоциации телевизионных критиков продюсер и сценаристка Лилли Вачовски дала небольшое интервью во время презентации своего нового сериала «Незавершённая работа» (драматическая комедия Work in Progress). Один из журналистов поинтересовался, что Вачовски думает о будущей «Матрице» от Warner Bros., и та ответила, что знакомую историю можно рассказать по-новому.

Мне нравится, когда истории выходят в мир и возвращаются к тебе другим путём. Я имею в виду, что в этом и есть суть повествования. Я теперь часть чего-то большего. Я больше не контролирую всё это, так что какая бы там ни была история, мне не терпится её услышать. Надеюсь, она будет лучше оригинала. Лилли Вачовски, продюсер

Она также подтвердила информацию о том, что не вовлечена в производство новой «Матрицы». Ранее из-за неверно интерпретированной цитаты режиссёра Чада Стахелски СМИ сообщили, что Вачовски участвуют в работе над фильмом, но позднее представитель постановщика пояснил, что это не так.

О грядущем фильме почти ничего неизвестно — вроде бы Warner Bros. заинтересованы в развитии вселенной, а Зак Пенн уже пишет сценарий.

«Незавершённая работа» Вачовски стартует 8 декабря на канале Showtime.