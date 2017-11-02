Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди появилась в новом выпуске передачи The Star Wars Show. Она рассказала ведущим о дальнейших планах на далёкую галактику и о судьбе ключевых персонажей истории.

По её словам, в киностудии уже говорят о фильмах на следующие десять лет!

Мы сейчас обсуждаем, что будет с историями в мире «Звёздных войн» в следующие десять лет, изучаем вероятные сюжеты. Например, что будет после IX эпизода, какая судьба ждёт новых героев: Рей, По, Финна, BB-8. Кроме того, мы рассматриваем возможность поработать с людьми, которые заинтересованы миром «Звёздных войн», которые покажут те места, где мы ещё не были. Это очень захватывающе, ведь речь идет о далёкой галактике. Возможности бесконечны. Кэтлин Кеннеди

Пока что нам известно лишь о первоначальном плане Lucasfilm, который постепенно воплощается в жизнь: снять три номерных эпизода и три спин-оффа. Мы уже увидели «Пробуждение Силы» и «Изгой-один» и имеем некое представление о «Последних джедаях» и «Соло». И нам практически ничего не известно о третьем спин-оффе и заключительной части новой трилогии — что уж говорить о том, чего ждать после номерных эпизодов.

К слову, в заявлении Кеннеди о «возможности поработать с новыми людьми» есть некое лукавство. «Пробуждение Силы» — единственный фильм, который снимался практически без каких-либо скандалов и увольнений, его концовку не переснимали, как это было с «Изгоем-один», режиссёров не отстраняли, как это было с «Соло» и девятым эпизодом. Но есть и положительная сторона: все шесть новых картин будут выполнены примерно в одном стиле и в одинаковой тональности. Так ли это плохо на самом деле?