Похоже, Netflix решил снять что-то поистине взрывное!

Режиссёр «Трансформеров» и «Армагеддона» Майкл Бэй поставит самый дорогой фильм в истории Netflix. Главную роль в картине исполнит Райан Рейнольдс («Дэдпул», «Зелёный фонарь»), а за сюжет отвечают сценаристы «Дэдпулов». Ух, какая смесь!

До этого самым дорогим фильмом Netflix считался «Ирландец» Мартина Скорсезе. Источники издания Variety сообщают, что картина стоила около 106 млн долларов. «Яркость» от Дэвида Эйра с Уиллом Смитом обошлась в 90 млн долларов. А Six Underground — так называется новый фильм Бэя — будет стоить уже 125 миллионов. Часть бюджета возьмёт на себя Netflix, а остальное выделит продюсерская киностудия Skydance.

Фильм начнут снимать этим летом, а премьера запланирована на 2019 год. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что после Six Underground постановщик начнёт работать над следующей картиной — «Робокалипсисом». Ранее её планировал снять Стивен Спилберг, но проект отложили.

«Робокалипсис» — грядущая экранизация одноимённого фантастического романа Дэниела Х. Уильямса (в России его издавали под названием «Роботы апокалипсиса»). Книга рассказывает про искусственный интеллект Аркос, который подчинил всю технику на Земле против человечества. Сам Аркос скрывается где-то на Аляске, а вычислить его местоположение помогает некий куб с информацией. Роман подан как отрывки записей и фрагменты с камер наблюдения, при помощи которых роботы наблюдали за гибелью людей.