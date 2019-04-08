Дорогие жители Санкт-Петербурга, для вас отличные новости!

1 июня у вас выступит легендарная команда «Модели для сборки». Но не в каком-то зале или помещении, а под открытом небом на крыше — на территории пространства творческого кластера «АртМуза», в центре Васильевского Острова!

На этот раз в программе прозвучат рассказы классика фантастики Клиффорда Саймака и самого веселого мастера короткой прозы наших дней — Леонида Каганова. Саундтреком займутся DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison, а литературным редактором выступает писатель Сергей Чекмаев. Читать рассказы будет бессменный ведущий Влад Копп.

Встреча пройдёт по адресу: 13 линия В.О., дом 70-72 (станция метро Василеостровская). Подробности можно почитать на сайте встречи, там же приобретаются билеты (цена — от 800 рублей). Организаторы обращают внимание, что в случае непогоды выступление переносится под крышу в соседнее помещение ресторана «СолнцеСправа».

«Модель для сборки» — легендарная передача, запущенная на радио в 1995 году актёром Владиславом Коппом. Она выходила на разных радиостанциях («Станция 106,8FM», «Серебряный дождь» «МУЗ ТВ» «Energy FM 104,2» «Pioneer FM»), а также в виде подкаста. Концепция практически не менялась за эти годы: Влад Копп под электронную музыку читает фантастические рассказы лучших авторов.

А уже на этой неделе, 14 апреля, «Модель для сборки» выступит в Москве. Там Влад Копп будет читать «Марсианские хроники» Рэя Брэбери.

Ранее мы организовывали онлайн-интервью с Владом и Сергеем у нас на сайте, почитать можно здесь: