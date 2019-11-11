Издание The Hollywood Reporter поделилось подробностями мини-серии комиксов о Чудо-Женщине Dead Earth. Эта история выйдет в рамках бренда для взрослой аудитории DC Black Label, всего в неё войдёт четыре выпуска.

Мини-серия Wonder Woman: Dead Earth рассказывает о Диане, которая пробудилась после долгого сна в неузнаваемом постапокалиптическом мире. Её предстоит встретить старых знакомых и разобраться, что произошло. Сценаристом и художником выступил Дэниел Уоррен Джонсон (Extremity, Murder Falcon).

Издание показало обложку и первые несколько страниц.

Первый номер выйдет 18 декабря.