А вот и наконец-то стартовал предзаказ седьмой редакции одной из самых старейших настольных ролевых игр «Зов Ктулху». Наши коллеги из Hobby Worlds запустили краудфандинг, где спонсоры смогут выбрать подходящую награду. Пока что речь только о локализации стартового набора и тематического артбука.

«Зов Ктулху» — детективная ролевая игра, действие которой разворачивается в начале XX века. Игрокам предстоит взять на себя роли сыщиков, которые сталкиваются со сверхъестественными проявлениями Мифов. Это лавкрафтианский хоррор, а значит персонажи и мир обречены едва ли не с самого начала — но может у кого-то хватит сил, удачи и мастерства противостоять рыболюдям и шогготам. Хотя бы частично.

Основная награда краудфандинга — коробка стартового набора. В него входят:

  • Книга с соло-приключением «Наедине с пламенем» — эдакая обучающая книга-игра, которая познакомит читателя с коротким детективным сюжетом и расскажет про основные механики.
  • Книга «Правила стартового набора» — она содержит ключевые правила, ведущему стоит изучить их полностью, а игрокам — ознакомиться с основными принципами.
  • «Книга «Приключения» — сборник из трёх приключений начального уровня, которых хватит на три-шесть игровых встреч. Эти приключения не связаны сюжетно, однако их рекомендуется проходить по порядку, чтобы погружение в мир и механику «Зова Ктулху» было плавным и постепенным.
  • Пять готовых персонажей игроков.
  • Пустые бланки персонажей.
  • Набор из семи игральных костей для ролевой игры.
  • Раздаточный материал для приключений.

Помимо «стартового набора» спонсоры могут заказать артбук Sandy Petersen’s Field Guide to Lovecraftian Horrors. Это 130-страничная книга с детальными описаниями и полноцветными изображениями полусотни божеств, инопланетных существ и чудовищ из «Мифов». Артбук поможет ведущему больше узнать о вселенной игры и поддержать нужную атмосферу за столом.

Предзаказ будет идти 30 дней.

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