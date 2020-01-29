А вот и наконец-то стартовал предзаказ седьмой редакции одной из самых старейших настольных ролевых игр «Зов Ктулху». Наши коллеги из Hobby Worlds запустили краудфандинг, где спонсоры смогут выбрать подходящую награду. Пока что речь только о локализации стартового набора и тематического артбука.

«Зов Ктулху» — детективная ролевая игра, действие которой разворачивается в начале XX века. Игрокам предстоит взять на себя роли сыщиков, которые сталкиваются со сверхъестественными проявлениями Мифов. Это лавкрафтианский хоррор, а значит персонажи и мир обречены едва ли не с самого начала — но может у кого-то хватит сил, удачи и мастерства противостоять рыболюдям и шогготам. Хотя бы частично.

Основная награда краудфандинга — коробка стартового набора. В него входят:

Книга с соло-приключением «Наедине с пламенем» — эдакая обучающая книга-игра, которая познакомит читателя с коротким детективным сюжетом и расскажет про основные механики.

Книга «Правила стартового набора» — она содержит ключевые правила, ведущему стоит изучить их полностью, а игрокам — ознакомиться с основными принципами.

«Книга «Приключения» — сборник из трёх приключений начального уровня, которых хватит на три-шесть игровых встреч. Эти приключения не связаны сюжетно, однако их рекомендуется проходить по порядку, чтобы погружение в мир и механику «Зова Ктулху» было плавным и постепенным.

Пять готовых персонажей игроков.

Пустые бланки персонажей.

Набор из семи игральных костей для ролевой игры.

Раздаточный материал для приключений.

Помимо «стартового набора» спонсоры могут заказать артбук Sandy Petersen’s Field Guide to Lovecraftian Horrors. Это 130-страничная книга с детальными описаниями и полноцветными изображениями полусотни божеств, инопланетных существ и чудовищ из «Мифов». Артбук поможет ведущему больше узнать о вселенной игры и поддержать нужную атмосферу за столом.

Предзаказ будет идти 30 дней.