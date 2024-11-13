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Новости
На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили развитие дизайна
Дмитрий Кинский
13 ноября 17:10
19
1 минута на чтение
6 ноября в рамках Международного симпозиума «Создавая будущее» прошла дискуссия «Проектирование будущего: дизайн».
Эксперты обсудили, каким будет дизайн будущего и как он повлияет на жизнь следующих поколений.
Встречу иллюстрировал дизайнер и старший преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Сергей Кужавский.

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Обсуждение киберпанка и создание карт НФ-миров — закончился симпозиум «Создавая будущее»

Дмитрий Кинский

08.11.2024

540

Участие приняли более 6 тысяч человек из 101 государства
Вот что об этом сказал художник и партнер-основатель Faro Design Studio Андрей Шелютто:
Андрей Шелютто
Художник и партнер-основатель Faro Design Studio
Будущее дизайна будет таким, каким его сделают сегодняшние студенты. Подавляющее большинство надежд принято связывать с технологиями, но в цифровой среде взгляд наблюдателя меняет предмет наблюдения, поэтому важно продолжать творить в реальности. Мы стремимся к созданию красивого. Сегодня в дизайне это является синонимом функциональности, и в будущем, я надеюсь, будет также.
Шелютто подчеркнул, что важно уделять внимание классическому художественному развитию студентов. Также, по его словам, дизайн нужно развивать в сторону разнообразия, а не унификации и упрощения.
Симпозиум «Создавая будущее» прошел с 4 по 6 ноября. В нем приняли участие ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 101 страны, среди которых Россия, Индия, Китай, США, Франция и не только.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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