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Обсуждение киберпанка и создание карт НФ-миров — закончился симпозиум «Создавая будущее»
Дмитрий Кинский
8 ноября 18:43
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6 ноября завершился Международный симпозиум «Создавая будущее», в котором участие приняли более 6 тысяч человек из 101 государства.
В их числе были представители органов власти и бизнеса, ученые и инженеры, футорологи и прогнозисты из стран БРИКС, ШОС, СНГ и не только.
Мероприятие помогло специалистам «сформулировать подходы, проанализировать мировые изменения в пользу многовекторности, антропоцентризма и технологичности». Дискуссии были посвящены четырем основным направлениям будущего: человека, технологий, многополярного мира и цивилизаций.
К примеру, в рамках трека «Будущее технологий» эксперты обсудили потребление контента, киберпанк и биопанк.
Кроме того, на симпозиуме прошла выставка «Наследие для будущего, где представили больше 250 художественных произведений из разных стран (России, Китая и не только) — от живописи до видеорта. С 7 ноябре ее может посетить любой желающий.
Были на мероприятии и экспериментальные форматы. Например, на «Форсайте миров и времен» представители творческих и научных профессий проработали карты миров научной фантастики XXI и XXII веков.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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