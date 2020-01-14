После выхода первого трейлера «Морбиуса» с Джаредом Лето от Sony зрители в сети начали обсуждать и вспоминать, как вампир из комиксов Marvel мог появиться на экране ещё раньше.

Например, в сети можно найти отрывок с удалённой сценой из первой части «Блэйда». В видео на несколько секунд показывают стоящего под лучами солнца вампира — из комментариев сценариста Дэвида Гойера следует, что так создатели тизерили Морбиуса для будущего фильма. Однако создатели картины решили повернуть сюжет в иное русло.

Вампиру не дали шанс в 1998-м, но спустя 10 лет у поклонников героя появился проблеск надежды. Режиссёр предполагаемого четвёртого фильма про Человека-паука Сэм Рэйми рассказывал, что был готов ввести Морбиуса в качестве главного злодея. Увы, кровопийца снова остался не у дел.