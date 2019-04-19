Наша непостоянная рубрика «Находка» возвращается! Сегодня в выпуске масштабный генератор карт фэнтезийных миров Azgaar’s Fantasy Map Generator с множеством полезных функций. Программа основана на процедурной генерации, которая позволяет создавать каждый раз новую карту на определённых параметрах.

В окне настроек пользователь может выбрать вид карты (рельеф, политическая карта, культурная карта или карта глубины) и настройки отображения (выводить ли названия городов и стран, показывать ли реки, отмечать ли границы и т.д.). Каждый элемент на карте можно настроить на свой вкус, например, поменять цвета для границ государств или надписей.

Кроме того, при генерации можно выбрать конфигурацию континентов: один континент или несколько, архипелаг, кольцевой континент и тому подобное.

Самое примечательное, что у генератора есть возможность сохранять и открывать карты по уникальному seed-идентификатору. Если вы создали карту мира, где планируете играть в D&D, то можете скинуть код своим друзьям, и те смогут изучить карту.

Генератор связан с другим похожим алгоритмом, который создаёт карты городов, — мы о нём рассказывали. Если вы зайдёте в меню города, то сможете открыть и его карту!