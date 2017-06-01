Нил Гейман готовит вторую часть «Американских богов»

Сериал «Американские боги» недавно продлили на второй сезон. Издание Collider пообщалось с писателем Нилом Гейманом, чей роман лёг в основу проекта, — и из этой беседы мы узнали немало интересного.

Гейман раскрыл продюсерам сериала все свои секреты и задумки — и в том числе рассказал, что появится во второй части «Американских богов».

О будущем «Американских богов» я рассказал [продюсерам] Брайану и Майклу ещё до того, как они сели писать сценарий. Я подошёл к ним и указал на некоторые диалоги в книге. «Смотрите, может показаться, что они не так уж и важны. Как будто бы герои говорят какую-то чушь, но поверьте, сюжет и название «Американских богов 2» будет напрямую исходить из этих фраз. Я ничего не буду скрывать. Вот всё, что вам нужно знать. Если я погибну в автокатастрофе или трагически скончаюсь, пока буду печь пирог, у вас есть всё, чтобы продолжить шоу». Нил Гейман

Поскольку теперь съёмочная команда знает все хитросплетения второй книги, Гейман не будет сильно торопиться с её выходом. По его словам, нет нужды привязывать выход романа к новому сезону или окончанию сериала.

Я думаю, что вторая часть «Американских богов» выйдет в течение пяти лет. Мы легко можем снять ещё четыре сезона по мотивам первого тома. Каждый раз, когда мы выводим на доску новую фигуру, мы вместе с тем достраиваем доску вокруг этой фигуры. Например, Лора стала одним из ключевых персонажей. С каждым новым героем история расширяется. Нил Гейман

Кроме того, писатель рассказал, как его впечатлила актёрская игра Иэна Макшейна (Среда).

Теперь, когда я в следующий раз примусь писать про Среду, он будет более похож на Иэна Макшейна. Он настолько потрясающе играет, что его образ замещает у меня в голове Среду. Он уверенный в себе человек, который вызывает доверие. Не важно, что и как он делает, — Иэну Макшейну просто хочется доверять. Нил Гейман

Формально у «Американских богов» уже есть продолжение — это роман «Сыновья Ананси» и несколько рассказов. Правда, сам писатель считает роман скорее отдельной историей, чем продолжением. А вот в рассказах «Повелитель Горной долины» и «Чёрный пёс» мы снова встречаемся с Тенью, который впутывается в истории с мифическими созданиями.