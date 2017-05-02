Наши впечатления от первого эпизода сериала «Американские боги»

Дождались! 30 апреля вышел пилотный эпизод сериала «Американские боги». Это экранизация романа писателя Нила Геймана. Авторы и редакция посмотрели первую серию и очень ею впечатались. Рассказываем, почему вам стоит обратить внимание на этот сериал.

Алексей Мальский

Постоянный автор

Атмосфера — прекрасная. Сериалы сейчас все мрачны как на подбор, но тем приятнее видеть, что у некоторых оттенков тени есть собственное лицо. Реальность зыбкая, дымная и неоновая — не всегда отличишь от сна, как и полагается в мире Геймана. А неожиданнее всего смотрится стилизованная кровь — жидкая и яркая, будто красная акварель. Мясорубкой сейчас никого не удивишь, а вот эстетика — другое дело!

Правда, по спецэффектам всё-таки видно, что у создателей не было бюджета «Игры престолов»: компьютерные кадры, от разрушающегося потолка до огненного бизона, выглядят довольно мультяшно. К счастью, недостаток полигонов сполна компенсирован стилистикой: должно быть, именно так и выглядит мрачный мифический мир, живущий в голове у Геймана. Палитрой и вовсе можно любоваться отдельно — взять хотя бы последний кадр с отчётливыми полосами тёмно-синего, зелёного и красного.

Второй огромный плюс — кастинг. Умеют же находить такие характерные типажи! Мистер Среда совершенно невыносим и настолько же обаятелен. У сокамерника Тени настолько выразительная внешность и повадки трикстера, что прототип читается с первого же кадра (это при том, что роман я читал давно и подзабыл детали сюжета). Лепрекон, кажется, вот-вот запоёт «Foggy Dew» и понесётся бить морды англичанам. Ну а Техномальчик и вовсе смахивает на принца Джоффри — чувствую, его мы с упоением будем ненавидеть всем интернетом (ирония судьбы — check!).

Что поначалу вызывает опасения, так это хватит ли создателям геймановского чувства меры и его же чувства юмора. Экспозиция и знакомство с главным героем выглядят чуточку, самую малость шероховато: не перебор ли — начинать роль с монолога о вере? Такое же впечатление — от неловкой шутки охранника («есть две новости…»), которая выглядит разжёвыванием и так очевидного момента. Третий такой момент — вставка с царицей Савской: в этой серии богиня больше не фигурирует, поэтому сцена знакомства с персонажем выглядит преждевременной.

Однако опасения по поводу юмора разбиваются о две потрясающе тонкие шутки: в сцене битвы отрубленная рука как бы невзначай вылетает на чёрную рамку кадра, а шаблонная для современного кино надпись «Где-то в Америке» внезапно обесценивается знакомым пейзажем с наглой надписью «Hollywood». По-моему, это пока лучшая шутка сезона — в традициях Мэла Брукса 🙂

Александр Стрепетилов

Автор новостей

Наконец-то вышла экранизация одного из лучших романов Нила Геймана. «Американские боги» прошли все круги производственного ада, прежде чем мы смогли увидеть их воочию. Эту встречу ждали очень долго, и терпение оказалось вознаграждено.

Полчаса пилотного эпизода — и ты не понимаешь, как можно было переживать за актёрский состав. Иэн Макшейн в роли мистера Среды своим единственным глазом смотрит в самую душу. Его герой получился хамоватым, наглым и в то же время безмерно харизматичным. Дайте контракт, и я подпишу! Под стать ему и другие обитатели околобожественного пантеона — особенно удался Техномальчик. Его образ создатели заметно «проапгрейдили», что пошло ему только на пользу. Говорите, законом не запрещено, дымлю где хочу?

С первых же кадров шоу демонстрирует стиль. Всё начинается с эффектной заставки, над символизмом которой стоит поломать голову, и заканчивается литрами жидкой тёмной крови — явно визитной карточкой шоу. Нарочито дешёвые спецэффекты подчёркивают сюрреализм происходящего. У сериала нет огромных бюджетов, но это с лихвой компенсируется точечной уместностью каждой компьютерной детальки.

Возможно, сериал тяжело воспримут зрители, не читавшие книгу. В пилотной серии много персонажей, которые то и дело норовят втянуть главного героя в разговор или драку. Многие видения никак не объясняются и могут сбить с толку.

Но мы верим в Брайана Фуллера. Почти легендарный шоураннер вот-вот присоединится к Новым богам, так что, дорогие читатели, не забудьте вознести ему молитву.

Александра Давыдова

Постоянный автор

Первая серия оставляет смешанные впечатления.

С одной стороны, прекрасные образы богов: будь то Билкис (Йетиде Бадаки), лепрекон (Пабло Шрайбер) или Техномальчик (Брюс Лэнгли) — каждый из них цепляет, запоминается и вносит в повествование нужную дозу безумия. А уж Мистер Среда (Иэн Макшейн) получился таким достоверным, что сердце радуется.

Некоторые зрители говорят, мол, слишком много крови и эпоса, но, кажется, если уж снимаешь историю не о людях, а о ком-то большем, то без эпичности и гиперболизации не обойтись — так уж повелось издавна. Картинка в целом очень красивая, несколько нарочитая, но это нисколько не портит впечатление. Очень здорово подобрана музыка. И — для тех, кто обращает внимание на мелочи, — какие же крутые начальные титры!

С другой стороны, в какой-то момент по ходу просмотра возникает вопрос: «Кто все эти люди?» Есть некоторые сомнения в том, что зритель, не читавший книгу, сможет (точнее, захочет) продраться сквозь все эти неплотно подогнанные друг к другу куски истории и будет смотреть дальше. Не хватает связности, логики повествования.

Но главное разочарование — Тень (Рики Уиттл). На фоне прекрасных богов человек получился… никакой. Есть, конечно, надежда, что это режиссерская задумка и по ходу действия на этом «белом листе бумаги» проступят и характер, и эмоции, и ему можно будет сочувствовать и сопереживать, но тут уже надо смотреть дальше.

Пока можно сказать одно: сериал не плохой, это точно. А вот хороший ли — покажут следующие серии.

Юлий Ким младший

Постоянный автор

«Американские боги» — мое первое и почти самое любимое произведение Нила Геймана. Еще давно, сразу после выхода книги, мы с друзьями жарко спорили, кто мог бы сыграть Тень. Все сходились на том, что по описанию крайне подходит Скала, но он этого просто не сыграет. Рикки Уиттл не такой здоровенный, как Дуэйн, но в интонации персонажа он попал великолепно. Хотя разговаривает он, похоже, в три раза больше, чем книжный герой. Но на самом деле это не так уж важно.

Важно то, что сериал с первых же минут бережно вынимает твои воспоминания о книге, кладет их в сторонку на бархатную подушечку и шепчет в ухо — «Не волнуйся, пускай там полежат, они тебе сейчас ни к чему». Потому что читали вы книгу или нет, хорошо вы ее помните или плохо — «Американские боги» представляют собой стильный, красивый, интригующий и отлично сыгранный сериал. По меньшей мере пилот. Да что там — я совершенно не люблю Иэна Макшейна и в свое время, узнав, что он будет играть Среду, был крайне раздосадован. Но он великолепен, остроумный, хитрый, говорливый — этот персонаж заговаривает зубы зрителю, как и самому Тени.

Побоище в прологе заставляют вспомнить, на каком канале все это затеяли. Starz, ты всегда умел порадовать смачной, избыточной и всегда такой вкусной кровищей. А вся сцена с Техномальчиком…. Ох, надеюсь, они не сбавят обороты в плане эффектной и качественной графики.

В общем, все выглядит гораздо лучше, чем я ожидал от экранизации «Американских богов». В плане стиля, сюра, а главное — качества исполнения они легко уделывают тот же недавний «Легион». Надеюсь, что авторы сумеют не «расплескать» все это к финалу.

Павел Ильин

Постоянный автор

Перед нами идеальная экранизация. Аккуратно достали все эпизоды, сделали где-то поярче, где-то помедленнее, чтобы искусственная кровища в кадре сверкнула. Чуть-чуть поменяли порядок интерлюдий, причесали Техномальчика, но так даже лучше. Если в пилоте и есть недостатки (пассивный главный герой, психодел не всем нравится, непонятно, куда делись представители авраамических религий) — они на совести романа.

Вот я в Рики Уиттла верил с самого начала. Этот мужик должен был выплыть со дна Марианской впадины (я сейчас о сериале «Сотня»), и он это сделал. Тень умный, спокойный, но предпочитает вообще не отсвечивать — и Уиттл это убедительно играет. Там, где нужно проявить эмоции, актёр работает глазами, эпизод с криком в прерии логично завершает образ. Среда тоже хорош, но я не люблю таких сволочных героев, поэтому так и так буду необъективен. Нравится, как готовятся раскрыть его личность, шутки, намеки, отличные сцены в баре.

Сериал стильный, но все-таки на любителя (как и книжка Геймана). Я не его фанат, но с нетерпением жду нескольких моментов — судя по всему, справятся с блеском. Интересна судьба вставного сюжета про маленький городок у озера. И покажите нам уже Джиллиан Андерсон!

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