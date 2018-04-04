В декабре 2015 года мы писали, что Нил Гейман начал работать над адаптацией монументального фэнтезийного цикла Мервина Пика «Горменгаст». С тех пор об экранизации не было никаких новостей, но теперь портал Deadline сообщает, что дело сдвинулось с мёртвой точки.

Три года назад писатель планировал экранизировать события книг в виде полнометражного фильма. Гейман искал компанию, которая могла бы взяться за производство картины, и долгое время на проект никто не обращал внимания. Но теперь такая компания всё же нашлась — FremantleMedia North America купила права на экранизацию, но запланировала не фильм, а сериал. Это устроило писателя, и он занял пост исполнительного продюсера вместе с Акивой Голдсманом («Тёмная башня», «Игры разума»).

«Горменгаст» — удивительная трилогия британского писателя Мервина Пика. Её жанр определить непросто: это и магический реализм, и фэнтези, и готика. Действие разворачивается в гигантском замке-государстве Горменгаст. В центре повествования — владелец замка лорд Титус, хитрый интриган Стирпайк, сестры-близнецы Кора и Кларисса и многие другие. Критики хвалят трилогию Пика за психологизм, вычурность, атмосферу и отличный стиль. Первоначально Пик планировал написать только один роман, но позже он разросся до целой трилогии. А четвёртую книгу, которую Пик начал незадолго до смерти, в итоге издала вдова автора.

Сейчас FremantleMedia North ищут шоураннера для проекта. Вот как Нил Гейман описывает свой будущий проект:

В литературе нет ничего похожего на «Горменгаст» Мервина Пика. Цикл написан настоящим мастером, настоящим художником, который погружает нас в древний замок размером с город. Здесь обитают герои, злодеи и прочие незабываемые жители. Вот почему в 60-х фанаты полюбили две фэнтезийные трилогии: «Властелина колец» и «Горменгаст». Для меня большая часть перенести уникальное творение Пика на экран.

«Горменгаст» уже экранизировали: в 2000 году вышел британо-американский минисериал от BBC «Горменгаст, или Тёмное королевство» в 4-х эпизодах, где снимался в том числе Кристофер Ли. У Геймана богатый опыт работы над кино- и телеадаптациями: например, он написал сценарий к «Беовульфу», нескольким эпизодам «Доктора Кто» и к экранизации собственной сказки «Коралина в Стране Кошмаров». Сейчас писатель активно работает над экранизациями «Американских богов» и «Благих знамений».