На днях пользователь твиттера под ником david oneacre обнаружил в Сети любопытный отрывок интервью с Терри Пратчеттом. Этот материал вышел на радиопередаче The Author Hour ещё в 2009 году, но в выпуск вошёл не весь разговор — кое-что вырезали и опубликовали на сайте передачи. Оказывается, писатель любил играть в видеоигру The Elder Scrolls IV: Oblivion и просто тащился от модов! Даже поучаствовал в создании одного из них.

В основе своей Oblivion невероятно хороша, просто прекрасна! Графика и звук работают на погружение. Как и многие другие видеоигры, она заточена под сражения. Вы повышаете навыки, вы поднимаетесь по лестнице, сражаетесь с плохими парнями (тут много разных плохих парней), выполняете задания и так далее. Но вот что действительно согревает мне душу — так это возможность устанавливать модификации. Терри Пратчетт

Писатель рассказывает, что ему не слишком по вкусу основная история, которая начинается после того, как герой покидает тюрьму. Ему было интереснее заниматься небоевой составляющей. Так, например, его персонаж в Oblivion благодаря модификациям «научился» варить сыр, создавать ботинки и управлять виноградником.

Больше всего в этой вселенной мне нравится, что существуют занятые люди, которые любят игру и пишут для неё модификации, повышая тем самым интерес. Я нахожу это чудесным! Они создают восхитительные модификации за просто так, не за деньги. Чтобы другие люди им говорили «Какой классный мод!». Терри Пратчетт

Пратчетт и сам участвовал в создании одной модификации. Он написал свыше 100 реплик для персонажа-компаньона — норда-алхимика по имени Вилья. Скачать её можно здесь. Для Skyrim тоже выходила похожая модификация — она добавляла в игру компаньона-барда Вилья, которая была правнучкой героини из мода для Oblivion.