Все фильмы про короля Артура Дух эпоса подобен мечу в камне — даётся в руки не каждому. Экранизаций артурианы — десятки, но можно ли хоть один фильм назвать действительно удачным?

Если бы порох не изобрели Без огнестрельного оружия цивилизация не стала бы такой, какой мы её знаем. Каким был бы мир «вечного средневековья»? И что могло помешать появлению пороха?

Настоящая история Деда Мороза До того, как стать добрым другом детей, Дед Мороз успел побывать воплощением жестокой стихии, богом викингов, турецким епископом, веселым пьяницей и другими интересными персонажами.