Первый трейлер фильма «Собачьи звёзды» — постапокалипсиса от Ридли Скотта

Фильм Ридли Скотта «Собачьи звёзды» по роману Питера Хеллера должен выйти 28 августа, но до сих пор у него не было даже кадров. Недавно на CinemaCon опубликовали кадры, а теперь и трейлер.
Фильм рассказывает о мире через девять лет после конца света — глобальной пандемии, опустошившей мир. Среди немногих выживших — лётчик Хиг, солдат Бэнгли и пёс Джаспер. Однажды Хиг принимает странный сигнал по радио и отправляется на поиски его источника. В роли Хига — Джейкоб Элорди (монстр из «Франкенштейна» Дель Торо), а Бэнгли — Джош Бролин (Гурни из «Дюны»).
