Первый тизер-трейлер аниме «Шаман Кинг: Цветы»

Вышел первый тизер-трейлер продолжения «Шаман Кинга» с подзаголовком «Цветы», в основу которого легла одноименная манга Хироюки Такэи.

Режиссером выступает Такеси Фурута, приложивший руку к «Шаман Кингу» 2021 года. Сёдзи Ёнэмура вновь отвечает за сценарий. А дизайном персонажей занимается Маюко Ямамото, известный по «Мастера Меча Онлайн: Алисизация».

В центре сюжета будет Хана, сын Ё и Анны, который должен принять участие в битве Цветок Маиса, устраиваемой восьмеркой богов.

Премьера состоится в январе 2024 года — точной даты пока нет.