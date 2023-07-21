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    Первый трейлер «Марвелов» — блокбастера с тремя супергероинями

    21 июля 2023
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    21.07.2023
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    Marvel выпустила трейлер «Марвелов» — супергеройского блокбастера, который расскажет о приключении сразу трёх героинь: Капитан Марвел (Кэрол Дэнверс), Мисс Марвел (Камалы Хан) и Моники Рамбо. Фильм продолжает события фильмов «Капитан Марвел», «Мстители: Финал», а также сериалов «ВандаВижен» и «Мисс Марвел».

    В центре повествования окажется Кэрол Денверс, которая во время очередной миссии по столкновению с тиранической расой Крии попытается дать отпор Высшему разуму. Но в этот раз Дэнверс сталкивается с катастрофическими последствиями, и из-за аномалии теперь её способности связаны с Мисс Марвел и Моникой Рамбо — всякий раз, когда героини их используют, они меняются местами. Теперь им предстоит объединиться, чтобы вновь спасти Землю от таинственного противника.

    В гости заглянет и Ник Фьюри, к роли которого снова вернулся Сэмуэл Л. Джексон. Картину сняла Ниа ДаКоста («Лесок», «Кэндимен»).

    Постер

    Первый трейлер «Марвелов» — блокбастера с тремя супергероинями 1

    Фантастический боевик с элементами мюзикла стартует в мировом прокате 10 ноября.

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     Алексей Ионов |  06.03.2019 |  24595

    Вопреки ожиданиям, никакого особого феминизма в картине нет. Это просто боевик о том, что героем может быть любой. Проблема в том, что героиня слишком уж непобедима.

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     Рита Каруба |  12.03.2019 |  12373

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