Первый трейлер «Марвелов» — блокбастера с тремя супергероинями

Marvel выпустила трейлер «Марвелов» — супергеройского блокбастера, который расскажет о приключении сразу трёх героинь: Капитан Марвел (Кэрол Дэнверс), Мисс Марвел (Камалы Хан) и Моники Рамбо. Фильм продолжает события фильмов «Капитан Марвел», «Мстители: Финал», а также сериалов «ВандаВижен» и «Мисс Марвел».

В центре повествования окажется Кэрол Денверс, которая во время очередной миссии по столкновению с тиранической расой Крии попытается дать отпор Высшему разуму. Но в этот раз Дэнверс сталкивается с катастрофическими последствиями, и из-за аномалии теперь её способности связаны с Мисс Марвел и Моникой Рамбо — всякий раз, когда героини их используют, они меняются местами. Теперь им предстоит объединиться, чтобы вновь спасти Землю от таинственного противника.

В гости заглянет и Ник Фьюри, к роли которого снова вернулся Сэмуэл Л. Джексон. Картину сняла Ниа ДаКоста («Лесок», «Кэндимен»).

Постер

Фантастический боевик с элементами мюзикла стартует в мировом прокате 10 ноября.