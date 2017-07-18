Организаторы фестиваля «Старкон-2017» опубликовали расписание конвента. Среди прочего, на «Старкон» приглашены авторы-фантасты, и вот когда они выступают:
28 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
15:00-16:00 Генри Лайон Олди (Олег Ладыженский + Дмитрий Громов)
16:30-17:30 Виталий Зыков
18:00-19:00 Никита Аверин
29 ИЮЛЯ, СУББОТА
15:00-16:00 Сергей Тармашев
16:30-17:30 Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова
18:00-19:00 Дмитрий Рус
30 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00-16:00 Вадим Панов
16:30-17:30 Александр Мазин
18:00-19:00 Наталья Жильцова
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