Читаете фантастику и не знаете, с кем её обсудить? Тогда обязательно приходите на научно-практическую конференцию «Фантастика в молодёжном пространстве», которая пройдёт уже на этой неделе!

26 и 27 апреля в Российской государственной библиотеке для молодежи (Москва) пройдут лекции, круглые столы и творческие встречи с писателями-фантастами. Организаторы пригласили Олега Дивова и Вадима Панова, которые не только расскажут о своём взгляде на фантастику, но и устроят автограф-сессии, где можно подписать свою любимую книгу.

Кроме них на конференции выступят редактор Сергей Чекмаев (вместе с Владом Коппом ведут проект «Модель для сборки») и литературный критик Василий Владимирский. Вместе с другими спикерами они расскажут, какие интернет-ресурсы можно рекомендовать поклонникам фантастики, как ориентироваться в потоке книжной продукции, какое место фантастическая литература занимает в чтении молодёжи, а также затронут многие другие темы.

Почитать подробности о конференции можно на сайте библиотеки. А в этом файле вы найдёте конкретное расписание.