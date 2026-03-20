«Радар»: тизер сериала о вторжении похитителей тел в СССР

Сервис Okko выпустил тизер-трейлер сериала «Радар». Это экранизация повести Александра Мирера «Главный полдень» из дилогии «Дом скитальцев». Книга и сериал рассказывают о похитителях тел, тайно проникших в советский провинциальный городок. Школьники пытаются выяснить, почему некоторые люди начинают вести себя странно.

Мир Фантастики YouTube Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Это не первая попытка экранизации «Главного полдня». В 1990 году по повести был снят телефильм «Посредник», а в 2010-е был снят, но так и не выпущен сериал «Посредник».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.