«Звёздные войны: Последние джедаи» даже спустя месяц после выхода в прокат провоцируют споры и горячие обсуждения. Журналисты и зрители закидывают режиссёра картины Райана Джонсона множеством вопросов. У себя в твиттере постановщик решил ответить на ещё один из них — для этого ему понадобилось 5 картинок и ни единого слова!

Осторожно, спойлеры! В этой заметке хватает спойлеров к «Последним джедаям». Если вы их ещё не смотрели, то почитайте наш обзор «Формы воды» Гильермо Дель Торо

Фанаты часто спрашивали, откуда у Люка появилась невероятная способность проецировать себя при помощи Силы. И Райан Джонсон показал источник вдохновения — книгу «Путь джедая: Руководство для постигающих Силу».

Способность «Доппельгангер» или Similfuturus позволяет джедаю создать кратковременную копию самого себя или любого другого объекта, которая визуально будет неотличима от оригинала. Те, кто достиг мастерства в этой способности, могут создавать фантомы любого существа или обманывать разум противника, заставляя видеть то, чего на самом деле нет — например, дроидов.