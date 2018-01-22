«Звёздные войны: Последние джедаи» даже спустя месяц после выхода в прокат провоцируют споры и горячие обсуждения. Журналисты и зрители закидывают режиссёра картины Райана Джонсона множеством вопросов. У себя в твиттере постановщик решил ответить на ещё один из них — для этого ему понадобилось 5 картинок и ни единого слова!

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

В этой заметке хватает спойлеров к «Последним джедаям». Если вы их ещё не смотрели, то почитайте наш обзор «Формы воды» Гильермо Дель Торо.

Фанаты часто спрашивали, откуда у Люка появилась невероятная способность проецировать себя при помощи Силы. И Райан Джонсон показал источник вдохновения — книгу «Путь джедая: Руководство для постигающих Силу».

Способность «Доппельгангер» или Similfuturus позволяет джедаю создать кратковременную копию самого себя или любого другого объекта, которая визуально будет неотличима от оригинала. Те, кто достиг мастерства в этой способности, могут создавать фантомы любого существа или обманывать разум противника, заставляя видеть то, чего на самом деле нет — например, дроидов.

Читайте и другие ответы постановщика

«Последние джедаи»: все «пасхалки», отсылки и камео 2

Райан Джонсон ответил на вопросы фанатов о личности Сноука

20.12.2017

Режиссёр сравнил этого злодея с Императором из оригинальной трилогии.

Райан Джонсон объяснил фанатам сцену с Леей в «Последних джедаях»

Райан Джонсон объяснил фанатам сцену с Леей из «Последних джедаев»

17.01.2018

Режиссёр утверждает, что это было совершенно инстинктивное применение Силы.

Читайте также

Звёздные Войны.Последние джедаи

«Звёздные Войны: Последние джедаи». Самый авторский фильм Саги. Рецензия светлой стороны

14.12.2017

Фильм заставляет по-новому взглянуть на казавшиеся незыблемыми основы вселенной.

Звёздные Войны. Последние джедаи

«Звёздные Войны: Последние джедаи». Вопросы без ответов. Рецензия тёмной стороны

14.12.2017

Восьмой эпизод по сравнению с предыдущим фильмом стал заметным шагом вперёд, но всё-таки унаследовал большинство недостатков «Пробуждения Силы».

«Последние джедаи»: все «пасхалки», отсылки и камео

«Последние джедаи»: 20 деталей, которые вы не заметили

19.12.2017

Что означают имена героев, почему Люк назвал меч «лазерным», как фильм связан с Расширенной вселенной и подтверждение каноничности Дарта Ревана.

Вот какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» от Джорджа Лукаса

Оказывается, «Последние джедаи» основаны на идеях Лукаса!

21.12.2017

Опубликованы концепт-арты и черновик сюжета, который Лукас предлагал Disney. И это очень похоже на VIII эпизод.

«Последние джедаи»: все «пасхалки», отсылки и камео 22

«Последние джедаи»: все вырезанные и удалённые сцены

22.12.2017

Третий урок Люка, подробности о дезертирстве Финна и эффектный трюк капитана Фазмы.

Из «Последних джедаев» вырезали множество сцен — ждите их на Blu-ray!

«Звёздные войны: Последние джедаи» провалились в китайском прокате на старте

14.01.2018

Среди причин называют «неприметную внешность» главных героев.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии